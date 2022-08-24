中國經濟研判 智庫代表莫衷一是

近日對百名經濟學家經濟信心調查討論熱烈，其間有人留意到，北戴河會議結束了，總理在廣東召開了經濟大省經濟形勢座談會，國家統計局出了大勢展望，各大智庫卻似乎沒有動靜。但有經濟學者注意到，近日兩大智庫中堅人

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