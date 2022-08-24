中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 財金專欄 2022/08/24 分享： 分享： 近日對百名經濟學家經濟信心調查討論熱烈，其間有人留意到，北戴河會議結束了，總理在廣東召開了經濟大省經濟形勢座談會，國家統計局出了大勢展望，各大智庫卻似乎沒有動靜。但有經濟學者注意到，近日兩大智庫中堅人 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 2022/08/23 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 國情知聞 - 百名經濟學家 「差評」與「好評」 2022/08/22 百名經濟學家 「差評」與「好評」 國情知聞 - 極端天氣為患 四保之戰開打 2022/08/20 極端天氣為患 四保之戰開打 國情知聞 - 救市Vs出清 穩樓市之爭 2022/08/19 救市Vs出清 穩樓市之爭 國情知聞 - 關鍵第三季 穩增長升調 2022/08/18 關鍵第三季 穩增長升調 GDP 中國 經濟數據表現 人口 退休