飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 財金專欄 2022/08/24 分享： 分享： 看歐洲新聞報道，見到德語石刻的圖片，還以為是甚麼新的考古發現，細看內文才知，這是歐洲連月乾旱，河水乾涸，露出本來深埋在河床的石刻。這類石刻名為飢餓之石，是昔日遭遇旱災歐洲人留下的印記：「Wenn du ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/23 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 2022/08/23 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 國金札記 - 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 2022/08/23 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 國金札記 - 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/22 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/21 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 旱災 通脹 歐洲 石油 天然氣 發電量 能源危機 天氣 英鎊