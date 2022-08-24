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飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號

財金專欄 2022/08/24

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看歐洲新聞報道，見到德語石刻的圖片，還以為是甚麼新的考古發現，細看內文才知，這是歐洲連月乾旱，河水乾涸，露出本來深埋在河床的石刻。這類石刻名為飢餓之石，是昔日遭遇旱災歐洲人留下的印記：「Wenn du

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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