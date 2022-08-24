李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 聚焦提升競爭力 關愛共融加快建屋 財金專欄 2022/08/24 分享： 分享： 特首李家超上任後首份施政報告將於10月19日出台，正密鑼緊鼓做諮詢的他，除了落區、探訪、見團體聽取意見外，據知，更特別安排了16場主題諮詢會，當中有8大範疇，正好揭示施政報告的8大重點。 這16場主題諮 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 「馬鞍」明日最接近港 天文台料有巨浪 籲防水浸 今日 「馬鞍」明日最接近港 天文台料有巨浪 籲防水浸 你可能感興趣 「馬鞍」明日最接近港 天文台料有巨浪 籲防水浸 今日 01:00 「馬鞍」明日最接近港 天文台料有巨浪 籲防水浸 最新專欄文章 有政戲 - 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 2022/08/23 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 有政戲 - 師友配對快出台 財團支持人財不缺 2022/08/22 師友配對快出台 財團支持人財不缺 有政戲 - 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 2022/08/19 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 有政戲 - 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 2022/08/18 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 有政戲 - 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 2022/08/17 高官議員交流會 聚焦返內地「逆向隔離」 傅流螢 李家超 施政報告 政治 香港 可持續發展 勞工權益 財政司