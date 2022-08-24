特首李家超上任後首份施政報告將於10月19日出台，正密鑼緊鼓做諮詢的他，除了落區、探訪、見團體聽取意見外，據知，更特別安排了16場主題諮詢會，當中有8大範疇，正好揭示施政報告的8大重點。

這16場主題諮

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