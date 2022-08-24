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「神奇愛股」何時再食糊?

財金專欄 02:30 2022/08/24

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美股早一晚大跌2%之後，昨晚在低位略見有支持，中段處於好淡爭持局面，道指跌約一百點，但納指在升跌之間爭持。歐股則續有回吐，泛歐指數收市續跌0.4%。早已收市的亞太區股市則普遍下跌約1%，中港股市算表現

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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