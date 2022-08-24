「神奇愛股」何時再食糊? 財金專欄 02:30 2022/08/24 分享： 分享： 美股早一晚大跌2%之後，昨晚在低位略見有支持，中段處於好淡爭持局面，道指跌約一百點，但納指在升跌之間爭持。歐股則續有回吐，泛歐指數收市續跌0.4%。早已收市的亞太區股市則普遍下跌約1%，中港股市算表現 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 盈利預減八成也想逆市升? 2022/08/23 盈利預減八成也想逆市升? 投資坐標 - 創新小型股星味濃 開始收成! 2022/08/19 創新小型股星味濃 開始收成! 投資坐標 - 兩阿媽力挺 大肆擴張! 2022/08/17 兩阿媽力挺 大肆擴張! 投資坐標 - 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 2022/08/16 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 投資坐標 - 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 2022/08/12 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! A股 港股 稻香控股（00573） 敘福樓集團（01978） 利華控股集團（01346） 鴻興印刷（00450） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 中國海洋石油（00883） 個股分析