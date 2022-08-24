【港股成交轉淡】大市成交連續16日不足千億3年最淡 破悶局向下風險增（第二版）

港股昨連續16個交易日成交不足千億，近3年來最長淡市

阿里巴巴為首藍籌科技股跌勢轉急，拖累恒指曾瀉逾300點

聯儲局鮑威爾本周央行年會發言，為加息步伐定調為破悶局後向關鍵

阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 為首重磅藍籌科技股今早顯著下跌，拖累恒指今早再跌最多逾300點，蓄勢再下試19000點關。港股今成交連續16個交易日不足千億元，大市是否向下突破成市場注視焦點。港交所 （00388） 股價午後亦曾試穿320元，今年4、5月主要支持區告急。

港股及港交所短綫後向，關鍵之一相是明日起一連3日舉行的Jackson Hole全球央行年會上，美聯儲局主席鮑威爾如何為美國加息步伐定調。若鮑威爾一如市場預期放鷹，在全球央行行長面前揚言堅定加息及維持高息一段時間遏抑通脹，迫使炒家面對現實提升對加息前景預期，則港股破悶局大成交向下風險恐增，港交所股價亦然。

恒指今早輕微高開39點後拾級而下，早市尾段低見19189，跌313點；恒指收報19268，仍跌234點或1.2%。全日成交略增至940億元，連續第16個交易日不足千億元悶局。

阿里巴巴、美團及小米 （01810） 早段最多同跌約3%，騰訊 （00700） 績後大手回購仍曾跌近2%，唯有京東 （09618） 昨公布季績勝預期大致靠穩；淡市跌勢轉急，港交所尾市跌幅擴大至2.6%，低見318.8元，收報320元，試穿今年4、5月間支持區。

港股今次成交連續16個交易日不足千億元，超越2020年1月連續14日淡市前紀錄，為2019年10月以來最長淡市。

阿里巴巴、美團及小米 （01810） 早段最多同跌約3%，騰訊 （00700） 績後大手回購仍曾跌近2%，唯有京東 （09618） 昨公布季績勝預期大致靠穩；淡市跌勢轉急，港交所今早亦再跌近2%，低見321元，迫近今年4、5月間支持區約321元。

港股今次成交連續15個交易日不足千億元，超越2020年1月連續14日淡市前紀錄，為2019年10月以來最長淡市。

回顧上次港股於2019年9月至10月間，連續56個交易日不足千億元，當時大市低成交基本為常態。當年港股成交轉淡，關鍵同為美聯儲持續温和加息，以及2017年10月起縮表（即減持美債，縮減資產負債表）累積效應自2018年初浮現，2018年7月起，港股日均成交基本長期維持在不足千億元水平。

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