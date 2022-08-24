【市場展望】三大利好信號出現 市場信心恢復中（不斷更新）

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，近期A股市場出現三個積極信號，反映市場信心正在恢復，經濟正進一步復蘇。投資者可以留意新能源龍頭股如信義光能 （00968） 、消費龍頭股如安踏體育 （02020） 。

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三大利好信號

楊德龍說：「我們做投資要著眼於中長期，看到一些積極的信號。最近出現的一些積極信號，一個是根據Choice數據顯示，7月以來，截至8月19 日，資金借ETF入市，權益類ETF總份額增加244億份。」

第二，新基金發行開始回暖。今年7月權益類基金新發份額767.28億份，與二季度單月數據相比出現了大幅提升，意味著未來會有更多的新增資金支援A股市場，投資者信心正在恢復。

第三，北向資金出現流入，8月份截至23日已有123億的北向資金淨流入，推動A股市場回暖。

楊德龍表示，整體來看，現在A股市場大幅下跌的條件並不具備，而大幅上漲也缺乏更多的動力，更多的是體現為震蕩行情。結構性的特點比較突出，投資者可通過布局優質龍頭股或者是優質龍頭基金來應對市場的波動，抓住A股市場中長期的投資機會。

新能源一枝獨秀

8月23日，滬深兩市呈現出反復震蕩的走勢，新能源板塊卻表現相對強勢。楊德龍解釋，主要原因是新能源景氣度高。大力發展新能源，是實現雙碳目標的必經之路，民眾亦愈來愈認可這個觀點。

今年對於光伏和風電的裝機量已經占到新增裝機量的20%，和光伏、風電存量占比不到10%相比，已經有了翻倍的增長；新能源汽車方面更是表現突出，7月份新能源汽車的銷量繼續保持翻倍以上增長。

中國成為新能源汽車全球最大的市場，新能源汽車是我國實現汽車行業彎道超車的一個重要契機，亦正在逐步實現。

楊德龍說：「我們在傳統汽車領域基本上都是被合資品牌汽車所占據，而在新能源汽車領域我們則擁有更多的市場份額，特別是在高端的一些新能源汽車上，我們有很多自主品牌的汽車，像造車新勢力，售價其實是達到40萬以上的價格段，這在傳統汽車領域是不可想像的。」

消費類股份值得留意

楊德龍又提到，從經濟轉型的角度來看，消費和新能源無疑都會受益。消費需要等待疫情得到有效防控後，疫情管控措施出現調整，被壓抑的消費需求回升後，便會帶動消費股表現。

中國上半年經濟出現增速下滑，二季度增速接近零增長，但是三四季度有望復蘇，惟過程相信會一波三折。

第一：全球經濟陷入衰退的風險加大，可能影響到出口貿易的增長。

第二：房地產風險依然沒有解除，房地產會影響整個產業鏈，相關公司的盈利增長受壓，繼而影響經濟復蘇。

第三：疫情方面，部分地方出現疫情反復。

疫情管控對消費影響依然較大，所以下半年經濟復蘇仍存在一定不確定性。期待疫情防控住之後，經濟穩住。

刺激消費的一些政策將逐步出台，包括加大地方專項債券的發行，提振投資增速，有關行業的前景依然看好。

（不斷更新）

報告來源：前海開源基金

編輯：陳文政

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