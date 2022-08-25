【疫後復甦】美國服務消費 復甦緩慢的3個原因

疫情踏入第3年，歐美大部分國家已開始恢復正常生活，學校、企業等機構無須再採取防疫措施。雖然歐美大部分疫情防控措施已取消，但美國的服務業復甦仍不夠充分。

中金發表報告指，服務性消費的復甦並「不如人意」，指出海外國家經驗顯示，盡管開放疫情管控，服務消費復甦也並非一番風順 ，對部分服務消費的需求可能因為疫情而永久性降低。

從美國的服務消費數據中，可得知3大趨勢：

1）美國第二季私人服務消費繼續擴張；

2）部分服務消費仍未恢復至疫情爆發前；

3）跨境服務及貿易仍未恢復至疫情爆發前。

首先，隨著防控措施降級，美國第二季私人服務消費繼續擴張，對沖了部分商品消費的回落。

整體來看，美國第二季服務消費按年增長4.1%，對GDP貢獻達1.8個百分點，其中的房租、醫療、交通、娛樂、餐飲與住宿消費均穩步擴張，這也符合疫情減弱後，美國消費需求重心從商品轉向服務的邏輯。

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從絕對水平上來看，部分服務消費仍未恢復至疫情前水平。截止今年二季度，仍未回到疫情前水平（以2019年第四季度為基準）的服務大項有交通服務和娛樂服務，分別只有疫情前的90%和89%。

從細項來看，交通服務中的城內公共交通、城際巴士復甦程度僅為疫情前的50%左右，但租車服務、出租車及共享網約車的復甦程度則相對較佳。

盡管開放管控，但紐約乘坐地鐵出行的人數仍遠低於疫情前。其中一個解釋是，人們的生活習慣可能因為疫情而改變，比如在外出時放棄乘坐公共交通工具，改為選擇租車、出租車與網約車等感染病毒風險較小的出行方式。

在家工作減低交通需求

另一方面，在家辦公（WFH）進一步降低大眾對通勤服務的需求，根據Kastle的數據顯示，美國回到辦公室上班的人數持續低於疫情前，而根據CBRE的數據，美國整體辦公室空置率已高達16.9%的歷史高位。

如果未來現場辦公的人群比例長期恢復不到疫情前的水平，那麼對於通勤服務的需求也將是下降的。

此外，在家辦公還可能會影響辦公區域附近餐飲娛樂等一系列服務業的復甦，為服務性消費帶來更多結構性變化。

旅行成本增加

從服務貿易角度看，跨境交通運輸服務出口只恢復至疫情前的 72%，而跨境旅行只有疫情前的56%。

中金認為服務貿易的緩慢復甦或與全球跨境人口流動下降有關。由於疫情仍在傳播，且各國防疫措施存在差異，人們在國與國之間流動成本增加，旅行活動隨之減少。

服務出口在美國總出口中佔比約為三分之一，其中，旅行佔服務出口的比重最高，接 20%。疫情後旅行活動減少不利美國出口，在一定程度上也使美國貿易逆差得以擴大。除美國外，其他國家也存在服務復甦緩慢的情況。

報告來源：中金

編輯：陳紫瑩

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