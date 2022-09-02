【疫浪中國】限產完又封控 大行分析汽車業影響

超強熱浪席捲內地，以四川省為首的部分南方省市因應電力供應受限，工廠限產，影響到汽車零部件供應，是板塊近日急跌原因。摩根士丹利分析指，雖然目前熱浪對汽車供應鏈的影響仍然可控，但因為車市將進入「金九銀十」傳統旺季，廠商要開始增產備貨，若熱浪不退，影響難料。

四川省8月14日發布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，稱由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保民生用電及不出現拉閘限電，從8月15日起，對四川電網限電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停，放高溫假，延長後時間從15日至25日。重慶市亦有相近措施。

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兩地對汽車產業影響巨大，因為該區承擔了全國8至10%的汽車生產及零組件供應。摩根士丹利按其產業鏈調研，若限產在25日完結，即維持11日，復工後各車企的零件存貨及工時調動可以趕回進度。

不過如果限產持續，影響就會難以預計。摩根士丹利指，由於接下來就是「金九銀十」傳統旺季，車企有意欲大產量。如果限產持續，產量下降以及接踵而至的補庫存行動，會對9月份汽車銷售構成打擊。再深入看汽車產業鏈近況，摩根士丹利指雖然行業自芯片短缺及封城影響逐步恢復，但部分壓鑄組件及芯片的供應依然緊張，不利車企一些旗艦車型的生產，而限電限產令情況悪化。

展望後市，雖然旺季因素及刺激消費政策利好汽車業，但車企能否跑出要看自身功力，比拼的不只是旗下車款的競爭力，也是供應鏈管控能力的高低。

吉利：限產影響可控

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