細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 財金專欄 14:00 2022/08/25 分享： 分享： 細價新盤成近月樓市常態，旺角Larchwood折實最平400萬元有找，成為今年第6個首批開價不足「4球」的全新盤，面對細價盤同期競爭大，發展商配合提供傢俬現金津貼折扣、提前付清餘額享現金回贈，以及為買家代繳印花稅三大招數，務求從中突圍，趕在港展開加息前吸納市場購買力。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 為何新盤熱賣仍不加價? 2022/08/12 為何新盤熱賣仍不加價? 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 2022/08/16 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 NOVO LAND「親民價」奏效 成新盤指標？ 2022/08/22 NOVO LAND「親民價」奏效 成新盤指標？ 新盤增優惠抗「息魔」 2022/08/24 新盤增優惠抗「息魔」 新盤要去庫存 2022/08/23 新盤要去庫存 你可能感興趣 為何新盤熱賣仍不加價? 14:00 2022/08/12 為何新盤熱賣仍不加價? 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 12:00 2022/08/16 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 NOVO LAND「親民價」奏效 成新盤指標？ 09:00 2022/08/22 NOVO LAND「親民價」奏效 成新盤指標？ 最新專欄文章 專家樓論 - 如果失掉1.2萬伙？ 今日 如果失掉1.2萬伙？ 專家樓論 - 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 2022/08/24 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 專家樓論 - 新盤要去庫存 2022/08/23 新盤要去庫存 專家樓論 - 青年置業難 樓價超過年薪20倍 2022/08/22 青年置業難 樓價超過年薪20倍 專家樓論 - 加息同時增優惠 銀行如何部署？ 2022/08/20 加息同時增優惠 銀行如何部署？ 香港物業 一手市場 NOVO LAND ONE INNOVALE 成交 旺角 發展商