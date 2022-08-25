細價新盤新常態 靠三招突圍吸客

細價新盤成近月樓市常態，旺角Larchwood折實最平400萬元有找，成為今年第6個首批開價不足「4球」的全新盤，面對細價盤同期競爭大，發展商配合提供傢俬現金津貼折扣、提前付清餘額享現金回贈，以及為買家代繳印花稅三大招數，務求從中突圍，趕在港展開加息前吸納市場購買力。

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