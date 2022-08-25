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昆能高增長 市場新寵兒

財金專欄 2022/08/25

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中港兩地股市昨日再跌，但績優股抗跌力始終較強，昆侖能源（00135）持續經營業務按年增長19%，天然氣銷售量又呈高增長，不排除估值有重估空間，甚至乎可以成為板塊新寵兒，股價仍有上升空間。

昆侖能源（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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