昆能高增長 市場新寵兒 財金專欄 2022/08/25 分享： 分享： 中港兩地股市昨日再跌，但績優股抗跌力始終較強，昆侖能源（00135）持續經營業務按年增長19%，天然氣銷售量又呈高增長，不排除估值有重估空間，甚至乎可以成為板塊新寵兒，股價仍有上升空間。 昆侖能源（ ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【未跌完】ATMJ走勢把脈港股 恒指難守190（第四版） 2022/08/24 【未跌完】ATMJ走勢把脈港股 恒指難守190（第四版） 中字股實力談 - 季績已復甦 平保買得過 2022/08/24 季績已復甦 平保買得過 中字股實力談 - 【陰霾再現】恒指死守195 通脹美元壓力再湧現（第四版） 2022/08/23 【陰霾再現】恒指死守195 通脹美元壓力再湧現（第四版） 中字股實力談 - 政策盼吹春風 招行續高增長 2022/08/23 政策盼吹春風 招行續高增長 中字股實力談 - 【減息】內地降息人仔貶值 港股悶等政策破局（第四版） 2022/08/22 【減息】內地降息人仔貶值 港股悶等政策破局（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 天然氣 中國 銷售 人民幣 零售 基金