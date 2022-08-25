如果失掉1.2萬伙？

上周環諮會再開會，討論粉嶺高爾夫球場環評報告，前後經過兩次會議、逾20小時討論後，主席黃遠輝宣布未能就報告作出任何決定，要求政府提交更多補充資料。如果高球場最終無法建屋，情況會怎樣？

黃遠輝上周指，環諮

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