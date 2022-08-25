防風險有新論 戰略機遇安在？ 財金專欄 2022/08/25 分享： 分享： 「黑天鵝」事件頻發之年，人們將關注點放在俄烏戰爭、上海封城、穩大盤等一個接一個的短期事件的解決，往年在政治大年熱烈討論的中長期戰略，卻在今年降低了熱度，直到近日華為創辦人任正非一封「調整發展策略以應對 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 2022/08/24 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 國情知聞 - 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 2022/08/23 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 國情知聞 - 百名經濟學家 「差評」與「好評」 2022/08/22 百名經濟學家 「差評」與「好評」 國情知聞 - 極端天氣為患 四保之戰開打 2022/08/20 極端天氣為患 四保之戰開打 國情知聞 - 救市Vs出清 穩樓市之爭 2022/08/19 救市Vs出清 穩樓市之爭 疫情 中國 經濟 政治 習近平 華為 戰爭 全球化 能源危機 任正非