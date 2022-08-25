防風險有新論 戰略機遇安在？

「黑天鵝」事件頻發之年，人們將關注點放在俄烏戰爭、上海封城、穩大盤等一個接一個的短期事件的解決，往年在政治大年熱烈討論的中長期戰略，卻在今年降低了熱度，直到近日華為創辦人任正非一封「調整發展策略以應對

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