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防風險有新論 戰略機遇安在？

財金專欄 2022/08/25

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「黑天鵝」事件頻發之年，人們將關注點放在俄烏戰爭、上海封城、穩大盤等一個接一個的短期事件的解決，往年在政治大年熱烈討論的中長期戰略，卻在今年降低了熱度，直到近日華為創辦人任正非一封「調整發展策略以應對

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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