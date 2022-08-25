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英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到

財金專欄 2022/08/25

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英國保守黨9月5日將會公布誰人勝出黨魁選舉，接過約翰遜的首相之位。惟無論是黨內人氣高企的卓慧思大熱勝出，抑或是聲望一落千丈的辛偉誠奇迹反勝，他們上台後都不會存在任何蜜月期，皆因英國通脹猛如虎，更未有見

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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