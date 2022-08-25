英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 財金專欄 2022/08/25 分享： 分享： 英國保守黨9月5日將會公布誰人勝出黨魁選舉，接過約翰遜的首相之位。惟無論是黨內人氣高企的卓慧思大熱勝出，抑或是聲望一落千丈的辛偉誠奇迹反勝，他們上台後都不會存在任何蜜月期，皆因英國通脹猛如虎，更未有見 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/24 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 國金札記 - 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 國金札記 - 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 2022/08/23 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 國金札記 - 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/22 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 國金札記 - 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 2022/08/19 英陷生活水平危機 工黨提案「一舉三得」 英國 通脹 加息 CPI 電力 英倫銀行 英鎊 銀行