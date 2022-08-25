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副局政助快「齊腳」 誰是贏家？

財金專欄 2022/08/25

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政府的副局長和政治助理第三批任命出台後，14名副局長已全部就位（公務員事務局不設副局長），當中政黨佔6席，是最大贏家。政府專業職系和政務官（AO）出身的「舊人」，分別有5名和2名。

政黨佔6副局9政助

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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