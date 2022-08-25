副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 財金專欄 2022/08/25 分享： 分享： 政府的副局長和政治助理第三批任命出台後，14名副局長已全部就位（公務員事務局不設副局長），當中政黨佔6席，是最大贏家。政府專業職系和政務官（AO）出身的「舊人」，分別有5名和2名。 政黨佔6副局9政助 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 2022/08/24 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 有政戲 - 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 2022/08/23 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 有政戲 - 師友配對快出台 財團支持人財不缺 2022/08/22 師友配對快出台 財團支持人財不缺 有政戲 - 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 2022/08/19 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 有政戲 - 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 2022/08/18 李家超設專組搶人才 施政報告新猷 發展局 財政司