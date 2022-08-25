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【樓市前景】本港樓市呆滯 法貿行：移民潮為樓市需求添壓

研究報告 21:31 2022/08/25

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近年本港樓市的走向落後於區內其他市場。在2019-2021年期間，盡管全球實施量化寬鬆政策，但香港的樓價僅增長4.5%，遠遠落後於其他亞洲發達經濟體。其間新西蘭和澳洲樓價分別上升了48%和28%。新加坡同期樓價也上漲了13%。

對於本港樓市的前景，法國外貿銀行認為本港樓市的調整温和，指出如果疫情清零政策和出入境管制措施沒有較大改善，那麼房價在未來12個月可能會下降5%。

法國外貿銀行報告指出，近年影響本港樓市的因素，包括從2019年社會動盪，到2020年疫情爆發，再到最近的移民趨勢，在這些因素的影響下，令香港的房價停滯不前。滙豐銀行近來首次宣佈上調H按封頂息率，為主要銀行中首例，預期將對其他銀行造成一系列連鎖反應。但最終所有按揭利率都會上升，短期內香港樓市也會愈見顛簸。

至於本港樓市正面對的3大挑戰，分別是：

挑戰1：加息帶動按揭貸款成本提升

美元/港元套利交易會導致香港利率升高。美聯儲近幾個月來大幅上調利率，在貨幣發行局制度下，息差將引發套利交易，即投資者借入港元資金，投資於美元資產。但與2016-2019年不同的是，這一次香港加息可能無法避免，因為在IPO受到監管和地緣政治局勢緊張的情況下，香港在吸引資本流入方面缺乏着力點。

在香港，最廣泛使用的按揭計畫是「H按」，即以HIBOR為計算基礎，申請按揭人士需繳利率通常為1個月HIBOR+ 1.3%，上限（封頂位）則為最優惠利率（P）- X%。當拆息上升，顯著高於封頂位時，這意味著銀行可見淨息差收窄和盈利能力下降，銀行採取行動調整P利率只是時間問題，未來按揭人士的負擔可能會增加。

挑戰2： 移民潮為樓市需求添壓

移民潮將會影響市場情緒。雖然難以計算淨流出人口中的移民佔比，但房地產市場無疑出現了更多與移民相關的拋售。目前的強積金提款規模仍然較小，但呈現上升趨勢，不難看出香港居民淨外流帶來的壓力正在增加（圖7）。同時，出入境管制增加了內地和海外人士來香港定居的難度，對樓市的短期需求來說也是一個打擊。

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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