【任正非最新講話流出】 「活下來」是華為首要綱領

作為全世界最大的電信設備製造商，華為的創始人任正非最近發給員工的內部文章引來熱議，皆因這篇文章「寒氣逼人」。8月23日，內媒第一財經報道，華為內部論壇22日下午上線了一篇關於《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章。

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