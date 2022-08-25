【任正非最新講話流出】 「活下來」是華為首要綱領 財金 14:07 2022/08/25 分享： 分享： 作為全世界最大的電信設備製造商，華為的創始人任正非最近發給員工的內部文章引來熱議，皆因這篇文章「寒氣逼人」。8月23日，內媒第一財經報道，華為內部論壇22日下午上線了一篇關於《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉雅文 投資理財周刊 欄名 : 名家看法 最新專欄文章 【衰退危與機】歐元跌破平價綫 沈建光料歐洲滑向衰退 持謹慎看法 今日 【衰退危與機】歐元跌破平價綫 沈建光料歐洲滑向衰退 持謹慎看法 【星級名家】曾淵滄：東方海外派高息 中遠海控已翻本（一文盡覽不斷更新） 2022/08/24 【星級名家】曾淵滄：東方海外派高息 中遠海控已翻本（一文盡覽不斷更新） 【星級分析師】任澤平分析降息來臨 中央如何以「空中加油」防止經濟二次探底（不斷更新） 2022/08/20 【星級分析師】任澤平分析降息來臨 中央如何以「空中加油」防止經濟二次探底（不斷更新） 【經濟走向】李迅雷：內房廿多年上行周期或終結 未來靠消費科創推動經濟 2022/08/13 【經濟走向】李迅雷：內房廿多年上行周期或終結 未來靠消費科創推動經濟 【陸叔講大市】陳永陸分析外圍看淡中概科技股（不斷更新） 2022/08/10 【陸叔講大市】陳永陸分析外圍看淡中概科技股（不斷更新） 全球化 經濟衰退 制裁 汽車 中美貿易戰 貿易戰 任正非 科研 華為 美國