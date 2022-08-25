【衰退危與機】歐元跌破平價綫 沈建光料歐洲滑向衰退（第四版）

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從經濟數據顯示，二季度歐元區GDP按年的5.4%降至3.9%，但領先指標預示歐洲經濟將急劇惡化。7月歐元區CPI（消費物價指數）按年高達8.9%、英國CPI按年更達到10.1%，以上數據顯示歐洲將陷入「滯脹」。

此外，他料歐元區經濟衰退的概率正在快速上升，歐盟近期已大幅下調未來增長預期。根據德國5間頂級智庫最新預測顯示，如歐盟對俄羅斯能源實施全面禁運，2022年GDP增速將放緩至1.9%，隨後在2023年陷入嚴重衰退。上述情況下，他指出，近期歐元兌美元滙率仍有進一步走弱的可能。

由於俄烏衝突導致當前歐洲深陷「滯脹」困局，他料歐洲未來滑向衰退，已不可避免。

對於歐洲前景看法，沈建光得出以下分析：

短期

他認為，歐元能否反彈，取決於俄烏衝突的「結局」，以及美國、歐洲貨幣政策的相對走勢。但年內，美國聯儲局更激進加息幾成定局，俄烏衝突和歐美對俄製裁仍在持續升級，地緣政治衝突有長期化發展的風險。

沈建光認為，歐元區中期內部矛盾依舊難以避免，即使歐元中期回暖，也難以根本性改變其長期頹勢……

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第二版更新於4：57分

第三版更新於5：30分

第四版更新於6：53分

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