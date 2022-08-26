【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡

歐元區經濟受俄烏戰爭影響而大受打擊，能源及食品供應受影響、通脹水平繼續在高位徘徊，令歐元區經濟前景趨黯淡。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基發表報告指，西方國家對俄羅斯實施包括減少貿易活動、禁止能源進口和金融制裁等孤立政策，同樣會令歐元區本就脆弱的經濟復甦基礎遭遇更大衝擊和挑戰。

展望未來，歐元區的經濟表現很大程度上取決於能源供應鏈的復原能力以及通脹走勢。預期歐元區經濟復甦將在2022年下半年和2023年，呈現脆弱且勢頭不平衡等特徵，能源產品和其他消費物價水平高企，以及全球供應鏈瓶頸將繼續制約經濟復甦。

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歐央行已做好採取更激進的貨幣緊縮政策的準備，來為飆升至數十年來高位的通脹降溫。不過，由於歐元區的物價水平預計在2022年剩餘時間和2023年初保持高位，這意味著流動性會進一步收緊，對經濟活動的復甦構成阻力。

由於歐洲40%的天然氣資源依賴自俄羅斯進口，歐洲各國對俄羅斯採取的製裁行動，將對歐洲的能源供應造成嚴重影響。

歐元區經濟極易受到能源價格上漲的影響，高企的能源價格也將進一步抑制居民消費需求，並阻礙經濟復甦。

歐元弱勢或成長期走勢

以下因素將加大歐元的貶值風險：

俄羅斯和烏克蘭作為主要的能源和糧食產品供應方，能源和食品通脹問題將持續限制歐元區居民的消費水平

美國和歐元區的加息步伐不一致導致利差持續分化

居民消費水平下滑削弱歐洲經濟復甦勢頭

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