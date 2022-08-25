【Jackson Hole】普徠仕Blerina Uruci：聯儲局仍堅定降通脹

全球央行年會（Jackson Hole）將於美國時間8月25日至27日舉行，而市場似乎已經為聯儲局主席鮑威爾釋出鷹派訊號而做好準備。回顧美國本月中公布的7月份消費者物價指數（CPI）回落至8.5％，略低過市場預期的8.7%，令市場憧憬通脹可受控回落，惟自今年3月聯儲局展開加息周期以來，美國就業市場仍強勁（點擊圖片放大），而普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci認為，聯儲局仍然會堅定不移地降低通脹。

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首先，對於7月份的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，Blerina沒有將此理解成聯儲局轉向鴿派，並懷疑鮑威爾是否有必要偏離他和各FOMC成員自該會議以來不斷傳達的訊息：

聯儲局仍然堅定不移地降低通脹，並為此有必要在未來幾個月內多次加息，以實現這個目標。

雖然近日數據顯示，能源及核心商品通脹存在可喜的紓緩迹象，但聯儲局在考慮暫停加息周期之前，需要......

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編輯：蕭悅潾

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