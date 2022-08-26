卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續

英國新首相將於9月5日出爐，多個民調結果皆顯示卓慧思（Liz Truss）勝出機會甚大。卓慧思曾多次強調自己忠誠，外界亦視她為約翰遜（Boris Johnson）屬意的接班人，意味保守黨右翼的政經措施有望延續。

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