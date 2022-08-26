卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 國際 16:05 2022/08/26 分享： 分享： 英國新首相將於9月5日出爐，多個民調結果皆顯示卓慧思（Liz Truss）勝出機會甚大。卓慧思曾多次強調自己忠誠，外界亦視她為約翰遜（Boris Johnson）屬意的接班人，意味保守黨右翼的政經措施有望延續。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 施雅晴大爆料 卓慧思好想接受Vogue訪問 2022/08/11 施雅晴大爆料 卓慧思好想接受Vogue訪問 【英揆之爭】卓慧思指衰退非不可避免 辛偉誠辯論佔優 2022/08/05 【英揆之爭】卓慧思指衰退非不可避免 辛偉誠辯論佔優 【英揆之爭】辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體 2022/08/10 【英揆之爭】辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體 【英揆之爭】卓慧思冀改英倫銀行授權目標 應對通脹 2022/08/04 【英揆之爭】卓慧思冀改英倫銀行授權目標 應對通脹 【英揆之爭】卓慧思民調持續領先 賈偉德表態支持 2022/08/04 【英揆之爭】卓慧思民調持續領先 賈偉德表態支持 你可能感興趣 施雅晴大爆料 卓慧思好想接受Vogue訪問 14:11 2022/08/11 施雅晴大爆料 卓慧思好想接受Vogue訪問 【英揆之爭】卓慧思指衰退非不可避免 辛偉誠辯論佔優 11:01 2022/08/05 【英揆之爭】卓慧思指衰退非不可避免 辛偉誠辯論佔優 【英揆之爭】辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體 15:55 2022/08/10 【英揆之爭】辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體 最新專欄文章 核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理 2022/08/20 核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理 核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍 2022/08/19 核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍 勿怨前人無行動 樂觀抗氣候危機 2022/08/13 勿怨前人無行動 樂觀抗氣候危機 從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 2022/08/12 從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 從俄烏戰爭 揭糧食緣何重塑世界 2022/08/06 從俄烏戰爭 揭糧食緣何重塑世界 選舉 內政 卓慧思 辛偉誠 約翰遜 卡梅倫 英國保守黨 英國 IB