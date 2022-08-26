信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 財金專欄 2022/08/26 分享： 分享： 投資市場就美國經濟是否陷入經濟衰退爭論不休，不過展望下半年，一旦內地疫情得到有效控制，經濟進一步恢復，料居民消費潛力將陸續釋放，內地經濟前景有望看高一綫。 近期投資市場就美國經濟是否陷入經濟衰退（ ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 摩根資管何世寧︰高配金融及防禦性板塊 2022/08/25 摩根資管何世寧︰高配金融及防禦性板塊 PGIM：全球地產表現看好 2022/08/24 PGIM：全球地產表現看好 施羅德：滯脹風險顯著增加 2022/08/23 施羅德：滯脹風險顯著增加 中金：配置低估值股票 2022/08/19 中金：配置低估值股票 專訪 - 瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 2022/08/18 瑞信邵志銘：股市反彈後須謹慎 中國 經濟 美國 通脹 加息 貨幣政策 GDP 失業率 國際貨幣基金組織 中央銀行