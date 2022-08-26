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信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善

財金專欄 2022/08/26

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投資市場就美國經濟是否陷入經濟衰退爭論不休，不過展望下半年，一旦內地疫情得到有效控制，經濟進一步恢復，料居民消費潛力將陸續釋放，內地經濟前景有望看高一綫。

近期投資市場就美國經濟是否陷入經濟衰退（

...

撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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