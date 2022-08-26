友邦上市首虧 見底訊號明顯 財金專欄 2022/08/26 分享： 分享： 重磅藍籌保險股友邦（01299）昨晨風暴中公布中期業績，連同非營運項目的基本盈利由盈轉虧，錄約5.7億美元虧損，不單較去年同期逾32億美元盈利急轉直下，更為上市12年來首錄虧蝕。 惟友邦投資者未被業績見 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所後向 緊盯鮑威爾 2022/08/25 港交所後向 緊盯鮑威爾 透視中港美 - 恒指換馬 盈富換人 2022/08/23 恒指換馬 盈富換人 透視中港美 - 恒指系換馬 新貴逐隻秤 2022/08/22 恒指系換馬 新貴逐隻秤 透視中港美 - 人幣加快貶值 日韓爭先恐後 2022/08/20 人幣加快貶值 日韓爭先恐後 透視中港美 - 騰訊回購派股 兩招求穩股價 2022/08/19 騰訊回購派股 兩招求穩股價 疫情 中國 債券 鮑威爾 每股派息 新業務價值 友邦保險（01299） 股票 美元