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友邦上市首虧 見底訊號明顯

財金專欄 2022/08/26

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重磅藍籌保險股友邦（01299）昨晨風暴中公布中期業績，連同非營運項目的基本盈利由盈轉虧，錄約5.7億美元虧損，不單較去年同期逾32億美元盈利急轉直下，更為上市12年來首錄虧蝕。

惟友邦投資者未被業績見

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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