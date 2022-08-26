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政策重氫能 安瑞科看升

財金專欄 2022/08/26

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國務院推出後續刺激經濟政策，拉動港股昨日急升，國企指數重返7000點在即。而中央下半年會推動天然氣消費，加上政策傾斜氫能，有助中集安瑞科（03899）未來盈利保持增長勢頭，估值有上升空間。

中集安瑞科（

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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