政策重氫能 安瑞科看升

國務院推出後續刺激經濟政策，拉動港股昨日急升，國企指數重返7000點在即。而中央下半年會推動天然氣消費，加上政策傾斜氫能，有助中集安瑞科（03899）未來盈利保持增長勢頭，估值有上升空間。

中集安瑞科（

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