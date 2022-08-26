政策重氫能 安瑞科看升 財金專欄 2022/08/26 分享： 分享： 國務院推出後續刺激經濟政策，拉動港股昨日急升，國企指數重返7000點在即。而中央下半年會推動天然氣消費，加上政策傾斜氫能，有助中集安瑞科（03899）未來盈利保持增長勢頭，估值有上升空間。 中集安瑞科（ ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【活下去】國務院加碼刺激經濟 港股拗腰再衝二萬（第三版） 2022/08/25 【活下去】國務院加碼刺激經濟 港股拗腰再衝二萬（第三版） 中字股實力談 - 昆能高增長 市場新寵兒 2022/08/25 昆能高增長 市場新寵兒 中字股實力談 - 【未跌完】ATMJ走勢把脈港股 恒指難守190（第四版） 2022/08/24 【未跌完】ATMJ走勢把脈港股 恒指難守190（第四版） 中字股實力談 - 季績已復甦 平保買得過 2022/08/24 季績已復甦 平保買得過 中字股實力談 - 【陰霾再現】恒指死守195 通脹美元壓力再湧現（第四版） 2022/08/23 【陰霾再現】恒指死守195 通脹美元壓力再湧現（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 氫能 市盈率 市帳率 天然氣 疫情 中國 經濟 港股