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亞馬遜找新藍海 下一站醫療？

國際 21:30 2022/08/25

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對外擴張是資本主義制度下企業的本能，永遠不滿足於現狀，不斷攻城掠地，也唯有這樣，才能避開行業飽和，維持高速增長，已成長至萬億美元級別市值的亞馬遜（Amazon）也未有失去這種本能，不斷尋找下一片可開拓的新藍海。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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