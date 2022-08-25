亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 國際 21:30 2022/08/25 分享： 分享： 對外擴張是資本主義制度下企業的本能，永遠不滿足於現狀，不斷攻城掠地，也唯有這樣，才能避開行業飽和，維持高速增長，已成長至萬億美元級別市值的亞馬遜（Amazon）也未有失去這種本能，不斷尋找下一片可開拓的新藍海。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 今日 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 今日 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 2022/08/24 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/21 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 你可能感興趣 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 今日 21:30 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 今日 21:33 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 12:48 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 最新專欄文章 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 今日 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 國金札記 - 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 今日 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 國金札記 - 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 國金札記 - 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 2022/08/23 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 國金札記 - 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/22 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 雲端 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 壟斷 醫療科技 貝索斯 醫療行業 Amazon