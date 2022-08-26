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樓價跌1成 為入市訊號?

財金專欄 14:00 2022/08/26

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加息陰霾籠罩下，二手樓價指數已經連跌五周，較年初累跌4.8%，隨着小業主願意減價，市場焦點重回二手市場，放盤單位減價1成內迅速獲承接，帶動近日多個大型屋苑交投明顯回升。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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