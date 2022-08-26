樓價跌1成 為入市訊號? 財金專欄 14:00 2022/08/26 分享： 分享： 加息陰霾籠罩下，二手樓價指數已經連跌五周，較年初累跌4.8%，隨着小業主願意減價，市場焦點重回二手市場，放盤單位減價1成內迅速獲承接，帶動近日多個大型屋苑交投明顯回升。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手納米樓捱打 2022/07/26 二手納米樓捱打 新盤低價搶客二手續「捱打」 2022/08/09 新盤低價搶客二手續「捱打」 新盤低開搶客 二手「冇運行」 2022/08/09 新盤低開搶客 二手「冇運行」 一手旺、二手靜 趨勢持續 2022/08/15 一手旺、二手靜 趨勢持續 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 2022/08/16 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 你可能感興趣 二手納米樓捱打 01:00 2022/07/26 二手納米樓捱打 新盤低價搶客二手續「捱打」 23:51 2022/08/09 新盤低價搶客二手續「捱打」 新盤低開搶客 二手「冇運行」 23:49 2022/08/09 新盤低開搶客 二手「冇運行」 最新專欄文章 專家樓論 - 撈底客閃現 今日 撈底客閃現 專家樓論 - 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 2022/08/25 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 專家樓論 - 如果失掉1.2萬伙？ 2022/08/25 如果失掉1.2萬伙？ 專家樓論 - 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 2022/08/24 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 專家樓論 - 新盤要去庫存 2022/08/23 新盤要去庫存 樓價 香港物業 成交 放盤 二手市場 沙田第一城