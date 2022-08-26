穩大盤第二季 3方面發力點

對中國經濟至關重要的第三季度已過大半，其重要是三季度向來承上啓下，今年更為特殊，既要承接上半年經濟中心城市上海疫情後的的「穩大盤」一役，還要開啓四季度的中共二十大換屆大事，於是有了繼5月23日「穩經濟

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