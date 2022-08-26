穩大盤第二季 3方面發力點 財金專欄 2022/08/26 分享： 分享： 對中國經濟至關重要的第三季度已過大半，其重要是三季度向來承上啓下，今年更為特殊，既要承接上半年經濟中心城市上海疫情後的的「穩大盤」一役，還要開啓四季度的中共二十大換屆大事，於是有了繼5月23日「穩經濟 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 防風險有新論 戰略機遇安在？ 2022/08/25 防風險有新論 戰略機遇安在？ 國情知聞 - 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 2022/08/24 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 國情知聞 - 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 2022/08/23 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 國情知聞 - 百名經濟學家 「差評」與「好評」 2022/08/22 百名經濟學家 「差評」與「好評」 國情知聞 - 極端天氣為患 四保之戰開打 2022/08/20 極端天氣為患 四保之戰開打 基建 經濟 就業 樓價