亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？

對外擴張是資本主義制度下企業的本能，永遠不滿足於現狀，不斷攻城掠地，也惟有這樣，才可以避開行業飽和，維持高速增長。

已成長至萬億美元級別市值的亞馬遜（Amazon）也未有失去這種本能，不斷尋找下一片可開

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