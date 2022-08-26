亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 財金專欄 2022/08/26 分享： 分享： 對外擴張是資本主義制度下企業的本能，永遠不滿足於現狀，不斷攻城掠地，也惟有這樣，才可以避開行業飽和，維持高速增長。 已成長至萬億美元級別市值的亞馬遜（Amazon）也未有失去這種本能，不斷尋找下一片可開 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 2022/08/25 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 國金札記 - 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 國金札記 - 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 國金札記 - 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 2022/08/23 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 美國 服務 行業 買入 AR 雲端 保險公司 Tesla 壟斷 Amazon