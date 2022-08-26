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亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？

財金專欄 2022/08/26

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對外擴張是資本主義制度下企業的本能，永遠不滿足於現狀，不斷攻城掠地，也惟有這樣，才可以避開行業飽和，維持高速增長。

已成長至萬億美元級別市值的亞馬遜（Amazon）也未有失去這種本能，不斷尋找下一片可開

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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