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疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？

財金專欄 2022/08/26

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香港確診數字昨日已超過8,000宗，再次破萬宗亦不遠矣，港府日前表示不排除收緊社交距離措施。不少市民關注，目前的社交距離措施於9月7日屆滿，之後的中秋佳節（9月10日），會否迎來新一輪收緊防疫措施？

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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傅流螢 疫情 香港 防疫措施 中秋節

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