疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 財金專欄 2022/08/26 分享： 分享： 香港確診數字昨日已超過8,000宗，再次破萬宗亦不遠矣，港府日前表示不排除收緊社交距離措施。不少市民關注，目前的社交距離措施於9月7日屆滿，之後的中秋佳節（9月10日），會否迎來新一輪收緊防疫措施？ 兩 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 2022/08/25 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 有政戲 - 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 2022/08/24 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 有政戲 - 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 2022/08/23 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 有政戲 - 師友配對快出台 財團支持人財不缺 2022/08/22 師友配對快出台 財團支持人財不缺 有政戲 - 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 2022/08/19 高球場建屋分歧大 今再闖環諮會 傅流螢 疫情 香港 防疫措施 中秋節