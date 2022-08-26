盈利派息均超預期「有錢途」! 財金專欄 02:30 2022/08/26 分享： 分享： 美股周三晚回穩，令到周四亞太區股市鬆一口氣，香港上午打風休市，午後復市出現難得的大幅度回升，恒指指數升接近700點即3.6%直迫二萬點關口，半日市成交額回升上900億元，內地股市升勢則較為集中於有股息 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「神奇愛股」何時再食糊? 2022/08/24 「神奇愛股」何時再食糊? 投資坐標 - 盈利預減八成也想逆市升? 2022/08/23 盈利預減八成也想逆市升? 投資坐標 - 創新小型股星味濃 開始收成! 2022/08/19 創新小型股星味濃 開始收成! 投資坐標 - 兩阿媽力挺 大肆擴張! 2022/08/17 兩阿媽力挺 大肆擴張! 投資坐標 - 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 2022/08/16 「神奇愛股」之新華聯財困篇! 股票 利基控股（00240） 惠記集團（00610） 堅寶國際（00675） 福田實業（00420） 珠江船務（00560） 中國石油股份（00857） 九興控股（01836） 東岳集團（00189） 中國海洋石油（00883）