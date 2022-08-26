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盈利派息均超預期「有錢途」!

財金專欄 02:30 2022/08/26

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美股周三晚回穩，令到周四亞太區股市鬆一口氣，香港上午打風休市，午後復市出現難得的大幅度回升，恒指指數升接近700點即3.6%直迫二萬點關口，半日市成交額回升上900億元，內地股市升勢則較為集中於有股息

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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