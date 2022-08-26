【中概股退市危機】傳中美達協議退市危機望解 中概股連日彈防淡友回馬槍（第二版）

重磅藍籌科技股昨熱炒國務院總理李克強再力推穩經濟措施、促進平台經濟發展後，今早再借美媒爆料中美監管當局快就在美上市中概股審計監管爭議達成共識，阿里 （09988） 、京東 （09618） 為首重磅中概股全綫炒上，續為港股帶動支持。

值得注意的是，阿里、京東兩大藍籌中概股以外，部份中概股早段過後升勢急放緩，個別掉頭向下。筆者並非質疑中美審計監管爭議將達共識之說，重點是共識之下中方是否仍堅守事涉國家安全的大數據不可向美方提交，如此則已回港上市的大型中概股，相信不少均不會因中美共識而解除由美退市威脅。至於市場熱議利好消息夾擊大挾倉，從重磅科技股淡倉提前縮減來看，不宜期望過高。

阿里及京東昨日分別急漲近9%及11%後，今早股價再升最多逾4%及3%。準藍籌百度 （09888） 早段曾升逾4%，理想 （02105） 及蔚來 （09866） 最多再漲逾4%。

惟大型中概股早段急漲後，升幅略為收窄，網易 （09999） 及小鵬 （09868） 更倒跌最多近1%及2%。

最新傳出的利好消息，來自美媒<華爾街日報>引述消息指，中美即就中概股審計監管爭議達成共識，方案是中方監管機構同意中概公司及其核數師將審計工作底稿轉移到本港，讓美方審計監管人員到港查核，最快更可能在下月成行。

市場熱議利好夾擊，大挾淡推升中概股以至整體港股。分析中概股由美退市危機解除的機會前，先看阿里、京東等在港上市最大中概股的淡倉變化。監會每周淡倉申報數據顯示，在截至8月12日止的最近2星期，阿里及京東累積倉分別大減逾32%及9%，相信不少大戶炒家早已趁低平淡食糊。

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