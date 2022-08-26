甲級商廈空置率持續創新高，在檢疫措施放寬下，料可少許推動甲級商廈租務，但相信除非完全通關，商務往來完全恢復，否則空置率難明顯下降。

港島甲廈空置率，創16年來新高

近日市場錄中資擴充個案，惟整體租務淡靜

檢疫日數縮短，難即推動大手租務

據中原(工商舖)統計，7月份港島區整體甲廈空置率錄得約10.27%，對比6月份上漲約0.22個百分點，持續刷新中原自2006年以來最高記錄，按年比較亦上升0.25個百分點。

最近整體甲廈租務市場整體淡靜，僅有個別擴充個案，最大手定為中金公司，租九龍站ICC 5萬平方呎樓面作擴充，另外一家飛機租賃中資公司，亦租用ICC逾2萬平方呎樓面擴充，反映在港的中資機構，個別仍有擴充業務需要。

不過，據資深寫字樓租務代理指，近兩星期睇樓活動未見因「3+4」檢疫措施下而增加，整體上與近月情況接近，新租務個案亦不算多。

目前在檢疫措施下，無疑隔離日數縮減，有利商務活動可稍增，但相信仍未算非常活躍，而中港檢疫措施則更加嚴謹，更難有明顯變化。按目前空置率高企，甲廈租務市場要轉勢，相信要待正式通關，香港與海外商務活動才真正受帶動，而過往較積極租甲廈的中資機構，亦因各項措施放緩擴充步伐。故除非完全通關，商業氣氛全面提升，寫字樓租務洽談才可加快，否則處高水平的空置率，難以大幅降低。

再者，下半年有好幾個新落成的甲廈項目，預租情況暫不算快，意味空置樓面進一步增加，故相信空置率仍處高位徘徊，年尾甚至再上升。

記者：梁建國

▲ 商廈空置率又創新高