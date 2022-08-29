【市場避風港】宏利投管：優先證券依舊穩定派高息

通脹持續高企，聯儲局在七月議息時連續第二個月加息75點子。我們認為債券市場已經過度消化加息的因素，以及經濟增長一如預期放緩及通脹稍為回落等情況。在這個環境下，債券孳息率普遍下跌，當中以中期債券孳息率的跌幅最大；然而，優先證券具有更高票息率，對利率敏感度較低，且兼具投資級別企業債券的特點，但表現更勝一籌。

優先證券之所以能夠發揮對抗通脹的功能，依靠的是高收益率特徵。優先證券歷來的孳息率吸引，投資者可獲額外息差，並可在利率上升時、及債價下跌時提供更多緩衝。由於大部份優先證券可於五年或十年內贖回，因此亦可提供利率保障。

成功抵禦加息周期

優先證券成功抵禦過往兩次加息周期，在孳息率吸引和利率保障的支持下表現亮麗，優於美國高收益債券及環球高收益債券。

在市場風險胃納回升下，優先證券亦近月表現造好，零售及可轉換優先證券的反彈幅度最大，各上升超過6%。隨著市場波幅升溫和通脹上漲，我們見到投資者尋找穩定和收益較高的資產。優先證券兼備吸引的收益率特徵、通脹對沖潛力及緩和利率風險的優勢。

優先證券作為投資級別的資產類別，但其孳息率可以媲美高收益債券。當經濟增長放緩時，投資者轉投優質資產。投資級別優先證券的平均信貸評級為「BBB-」，屬於相對優質的資產。逾90%的優先證券發行商獲得投資評級。

即使在2022年出現違約情況，我們認為只會有甚少優先證券違約。優先證券的歷史違約率一直偏低，因為發行商普遍是發展成熟，財政實力穩健的優質公司。年初至今，優先證券市場有6個發行人的信用評級被降級，相比有15個發行人獲得信貸評級調升，其中8個發行人的信貸評級被調高至投資級別，締造明日之星債券。

看好公用事業及能源

雖然通脹和不確定因素仍然升温，我們仍看好企業債券的整體基本因素，特別是孳息率相對吸引的優質企業。投資團隊繼續採取防守部署，對公用事業及能源行業持偏高比重，前者有助對沖通脹，後者則受惠於石油及能源價格上升。

公用事業和能源具穩健的基本因素支持，加上盈利和估值吸引，資產負債表強勁。即使在經濟衰退的情況下，優先證券收益策略仍投資於能抵禦衰退的優質公司。

在全球加息的當前市況下，我們相信優先證券的額外息差可緩衝價格波動，締造相對出色的表現。優先證券並擁有在到期日前贖回及定息轉浮息票息等特點，可就加息潮下提供對沖，尤其是機構優先證券。在機構投資者獲享對沖優勢的同時，非專業投資者亦可透過專業管理基金投資於優先證券。

作者：宏利投資管理投資組合經理Joseph Bozoyan

編輯：陳紫瑩

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