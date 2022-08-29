  • 29°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 07:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市場避風港】宏利投管：優先證券依舊穩定派高息

財金猛人追蹤 07:10 2022/08/29

分享：

分享：

通脹持續高企，聯儲局在七月議息時連續第二個月加息75點子。我們認為債券市場已經過度消化加息的因素，以及經濟增長一如預期放緩及通脹稍為回落等情況。在這個環境下，債券孳息率普遍下跌，當中以中期債券孳息率的跌幅最大；然而，優先證券具有更高票息率，對利率敏感度較低，且兼具投資級別企業債券的特點，但表現更勝一籌。

優先證券之所以能夠發揮對抗通脹的功能，依靠的是高收益率特徵。優先證券歷來的孳息率吸引，投資者可獲額外息差，並可在利率上升時、及債價下跌時提供更多緩衝。由於大部份優先證券可於五年或十年內贖回，因此亦可提供利率保障。

成功抵禦加息周期

優先證券成功抵禦過往兩次加息周期，在孳息率吸引和利率保障的支持下表現亮麗，優於美國高收益債券及環球高收益債券。

在市場風險胃納回升下，優先證券亦近月表現造好，零售及可轉換優先證券的反彈幅度最大，各上升超過6%。隨著市場波幅升溫和通脹上漲，我們見到投資者尋找穩定和收益較高的資產。優先證券兼備吸引的收益率特徵、通脹對沖潛力及緩和利率風險的優勢。

優先證券作為投資級別的資產類別，但其孳息率可以媲美高收益債券。當經濟增長放緩時，投資者轉投優質資產。投資級別優先證券的平均信貸評級為「BBB-」，屬於相對優質的資產。逾90%的優先證券發行商獲得投資評級。

即使在2022年出現違約情況，我們認為只會有甚少優先證券違約。優先證券的歷史違約率一直偏低，因為發行商普遍是發展成熟，財政實力穩健的優質公司。年初至今，優先證券市場有6個發行人的信用評級被降級，相比有15個發行人獲得信貸評級調升，其中8個發行人的信貸評級被調高至投資級別，締造明日之星債券。

看好公用事業及能源

雖然通脹和不確定因素仍然升温，我們仍看好企業債券的整體基本因素，特別是孳息率相對吸引的優質企業。投資團隊繼續採取防守部署，對公用事業及能源行業持偏高比重，前者有助對沖通脹，後者則受惠於石油及能源價格上升。

公用事業和能源具穩健的基本因素支持，加上盈利和估值吸引，資產負債表強勁。即使在經濟衰退的情況下，優先證券收益策略仍投資於能抵禦衰退的優質公司。

在全球加息的當前市況下，我們相信優先證券的額外息差可緩衝價格波動，締造相對出色的表現。優先證券並擁有在到期日前贖回及定息轉浮息票息等特點，可就加息潮下提供對沖，尤其是機構優先證券。在機構投資者獲享對沖優勢的同時，非專業投資者亦可透過專業管理基金投資於優先證券。

作者：宏利投資管理投資組合經理Joseph Bozoyan

編輯：陳紫瑩

...

撰文 : Joseph Bozoyan 宏利投資管理投資組合經理

欄名 : 宏利投資

相關文章

【通脹難壓】建銀國際列舉支撐通脹的4大變數
2022/08/27
【通脹難壓】建銀國際列舉支撐通脹的4大變數
【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡
2022/08/27
【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡
【疫後復甦】3大原因拖累 美國服務消費復甦緩慢
2022/08/27
【疫後復甦】3大原因拖累 美國服務消費復甦緩慢

你可能感興趣

【通脹難壓】建銀國際列舉支撐通脹的4大變數
23:12 2022/08/27
【通脹難壓】建銀國際列舉支撐通脹的4大變數
【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡
23:46 2022/08/27
【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡
【疫後復甦】3大原因拖累 美國服務消費復甦緩慢
23:12 2022/08/27
【疫後復甦】3大原因拖累 美國服務消費復甦緩慢
經濟數據表現 基金 債券 加息 美國聯儲局 美國 通脹 議息

下一篇文章

【美股大跌】張憶東：港股底部俯臥撐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Jackson Hole】普徠仕Blerina Uruci：聯儲局仍堅定降通脹
【Jackson Hole】普徠仕Blerina Uruci：聯儲局仍堅定降通脹
【名家看法】中美初步達成審計協議 神準策略師：須提防趁反彈出貨
【名家看法】中美初步達成審計協議 神準策略師：須提防趁反彈出貨
【追蹤女股神】納指急挫近4% Cathie Wood一於少理續加碼多隻醫藥相關股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】納指急挫近4% Cathie Wood一於少理續加碼多隻醫藥相關股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【高息排盤】基金經理：薦高息防守股
【高息排盤】基金經理：薦高息防守股
【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡
【能源危機】百年一遇旱災？光銀林樵基：歐洲經濟前景黯淡
【衰退危與機】歐元跌破平價綫 沈建光料歐洲滑向衰退（第四版）
【衰退危與機】歐元跌破平價綫 沈建光料歐洲滑向衰退（第四版）