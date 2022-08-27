A股望回升 國壽表現好 財金專欄 2022/08/27 分享： 分享： 港股昨日繼續升，可惜內地股市仍然是好淡爭持，累及內險股昨日跑輸大市。盡管內險股上半年業績麻麻，龍頭中國人壽（02628）盈利倒退三成八，下半年盈利有望復甦，只要A股按預期重拾升浪，國壽估值有上升空間。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大市展望】港股中期大上落 恒指短目標207（第四版） 2022/08/26 【大市展望】港股中期大上落 恒指短目標207（第四版） 中字股實力談 - 政策重氫能 安瑞科看升 2022/08/26 政策重氫能 安瑞科看升 中字股實力談 - 【活下去】國務院加碼刺激經濟 港股拗腰再衝二萬（第三版） 2022/08/25 【活下去】國務院加碼刺激經濟 港股拗腰再衝二萬（第三版） 中字股實力談 - 昆能高增長 市場新寵兒 2022/08/25 昆能高增長 市場新寵兒 中字股實力談 - 【未跌完】ATMJ走勢把脈港股 恒指難守190（第四版） 2022/08/24 【未跌完】ATMJ走勢把脈港股 恒指難守190（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 保險公司 上海證券交易所綜合股價指數 疫情 中國 香港 美國