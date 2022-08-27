A股望回升 國壽表現好

港股昨日繼續升，可惜內地股市仍然是好淡爭持，累及內險股昨日跑輸大市。盡管內險股上半年業績麻麻，龍頭中國人壽（02628）盈利倒退三成八，下半年盈利有望復甦，只要A股按預期重拾升浪，國壽估值有上升空間。

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