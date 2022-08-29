  • 32°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺

地產 12:00 2022/08/29

分享：

分享：

「息魔」逼近，近月二手率先吹起淡風，成交量急挫，但一手市場猶如處平行時空，屯門大型新盤NOVO LAND系列一再熱賣，更帶動本月一手成交急增至約1,808宗，問鼎去年5月錄2,150宗後逾1年新高。而「息魔」對新盤銷售有多大影響，從過往本港加息周期中能獲得一定啟示。

近期樓市有眾多因素值得關注，除疫情確診數字再度回升，「息魔」進一步逼近亦是市場聚焦所在，市場普遍預計港銀第三季將展開加息，更有少數聲音認為本港已具備加息條件，港銀有機會最快下月上調最優惠利率(P)，揭起本港加息序幕。

本港加息似乎已是大勢所趨，剩餘只有時間問題，而加息對二手買賣似乎是利淡多於利好，情況從近期二手買家大幅放慢入市步伐可見一斑。反觀，息口上升對新盤銷情及交投影響相對有限，情況除反映在近期兩個大型新盤NOVO LAND及粉嶺ONE INNOVALE-Archway繼續維持勇態外，亦見於本港對上一次加息周期新盤仍可保持去貨速度之上。

參考本港對上一次加息周期，即2018年9月下旬本港首度有銀行加息0.125厘，翌月新盤成交量確有所受壓，由9月錄1,997宗，降至1,131宗，但加息影響其後迅速被消化，新盤交投在同年12月已回升至1,740宗，輾轉至2019年3月再攀上2,800宗的近年新高。

事實上，加息並非不影響新盤買家入市意慾，而發展商對比二手業主更具備條件，靈活制定推盤及定價策略，以減輕買家對於加息帶來的憂慮，例如最近就有發展商推出「漸進式供款」計劃，以降低加息周期下買家初期供樓負擔，此外，一系列如「先住後付」等計劃，也有助新盤在加息洪流中展現出相對二手更具韌力。

記者：鄭達偉

新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺

欄名 : 樓市分析

相關文章

新盤要去庫存
2022/08/23
新盤要去庫存
高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan
2022/08/24
高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan
細價新盤新常態 靠三招突圍吸客
2022/08/25
細價新盤新常態 靠三招突圍吸客

你可能感興趣

新盤要去庫存
01:00 2022/08/23
新盤要去庫存
高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan
01:00 2022/08/24
高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan
細價新盤新常態 靠三招突圍吸客
14:00 2022/08/25
細價新盤新常態 靠三招突圍吸客

最新專欄文章

商廈空置率又創新高
2022/08/27
商廈空置率又創新高
加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄
2022/08/24
加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄
新盤增優惠抗「息魔」
2022/08/24
新盤增優惠抗「息魔」
「呼吸Plan」用家有苦自己知
2022/08/18
「呼吸Plan」用家有苦自己知
港人口流失 住屋規劃宜早作部署
2022/08/17
港人口流失 住屋規劃宜早作部署
NOVO LAND ONE INNOVALE－Archway ONE INNOVALE 供樓負擔 加息 一手市場 銀行 發展商

下一篇文章

【通脹偵察站】歐洲央行多名官員力主9月大加息 日央行稱續採寬鬆貨幣政策（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國能源費颷8成 入滿油要4650元？
英國能源費颷8成 入滿油要4650元？
【港股捉路】建銀趙文利：經濟已過最壞時期 港股迎反彈
【港股捉路】建銀趙文利：經濟已過最壞時期 港股迎反彈
從基金13F持倉報告 看投資趨勢
從基金13F持倉報告 看投資趨勢
【任正非最新講話流出】「活下來」是華為首要綱領 預測世界經濟續衰退
【任正非最新講話流出】「活下來」是華為首要綱領 預測世界經濟續衰退
【專家看板塊】建銀趙文利：長期看好新能源車
【專家看板塊】建銀趙文利：長期看好新能源車
【中概股退市危機】中美達協議解退市危機言之尚早 中概股連日彈防淡友回馬槍（第三版）
【中概股退市危機】中美達協議解退市危機言之尚早 中概股連日彈防淡友回馬槍（第三版）