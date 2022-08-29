新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺

「息魔」逼近，近月二手率先吹起淡風，成交量急挫，但一手市場猶如處平行時空，屯門大型新盤NOVO LAND系列一再熱賣，更帶動本月一手成交急增至約1,808宗，問鼎去年5月錄2,150宗後逾1年新高。而「息魔」對新盤銷售有多大影響，從過往本港加息周期中能獲得一定啟示。

近期樓市有眾多因素值得關注，除疫情確診數字再度回升，「息魔」進一步逼近亦是市場聚焦所在，市場普遍預計港銀第三季將展開加息，更有少數聲音認為本港已具備加息條件，港銀有機會最快下月上調最優惠利率(P)，揭起本港加息序幕。

本港加息似乎已是大勢所趨，剩餘只有時間問題，而加息對二手買賣似乎是利淡多於利好，情況從近期二手買家大幅放慢入市步伐可見一斑。反觀，息口上升對新盤銷情及交投影響相對有限，情況除反映在近期兩個大型新盤NOVO LAND及粉嶺ONE INNOVALE-Archway繼續維持勇態外，亦見於本港對上一次加息周期新盤仍可保持去貨速度之上。

參考本港對上一次加息周期，即2018年9月下旬本港首度有銀行加息0.125厘，翌月新盤成交量確有所受壓，由9月錄1,997宗，降至1,131宗，但加息影響其後迅速被消化，新盤交投在同年12月已回升至1,740宗，輾轉至2019年3月再攀上2,800宗的近年新高。

事實上，加息並非不影響新盤買家入市意慾，而發展商對比二手業主更具備條件，靈活制定推盤及定價策略，以減輕買家對於加息帶來的憂慮，例如最近就有發展商推出「漸進式供款」計劃，以降低加息周期下買家初期供樓負擔，此外，一系列如「先住後付」等計劃，也有助新盤在加息洪流中展現出相對二手更具韌力。

記者：鄭達偉

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