全國再展大督查 揭新背景新內容 財金專欄 2022/08/27 分享： 分享： 國務院展開第9次大督查行動，向19個地方派出督查組，這是繼5月「兩穩一保專項督查」行動後，又一次全國性大規模督查行動。但這次督查有新背景、中央賦予了新內容，地方迎接督查有新表現，由此對經濟走勢有新的影 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 穩大盤第二季 3方面發力點 2022/08/26 穩大盤第二季 3方面發力點 國情知聞 - 防風險有新論 戰略機遇安在？ 2022/08/25 防風險有新論 戰略機遇安在？ 國情知聞 - 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 2022/08/24 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 國情知聞 - 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 2022/08/23 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 國情知聞 - 百名經濟學家 「差評」與「好評」 2022/08/22 百名經濟學家 「差評」與「好評」 中國 經濟 就業 保就業 遼寧 內蒙古自治區 山西省 黑龍江省 青海省