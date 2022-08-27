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全國再展大督查 揭新背景新內容

財金專欄 2022/08/27

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國務院展開第9次大督查行動，向19個地方派出督查組，這是繼5月「兩穩一保專項督查」行動後，又一次全國性大規模督查行動。但這次督查有新背景、中央賦予了新內容，地方迎接督查有新表現，由此對經濟走勢有新的影

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撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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