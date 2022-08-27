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炒中美達協議 中概挾淡已過

財金專欄 2022/08/27

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中證監、財政部昨晚公布與美國監管機構簽署合作協議，美證監會表明將於12月判斷中方會否遵守協議。

重磅藍籌科技股周四熱炒國務院總理李克強再推穩經濟措施，並重申促進平台經濟發展後，再借美媒爆料中美監管當局，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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