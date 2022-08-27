柏傲莊再延遲 買家去或留如何抉擇? 財金專欄 14:00 2022/08/27 分享： 分享： 沙田大圍站柏傲莊III預計關鍵日期一再延遲，面對跌市，項目買家從發展商提供的利息補償、樓價回調幅度等因素考量，在繼續完成交易與取消合約之間，去或留應如何抉擇? ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新香港人 一手取證一手買樓 2021/11/02 新香港人 一手取證一手買樓 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 2022/04/19 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 一手旺、二手靜 趨勢持續 2022/08/15 一手旺、二手靜 趨勢持續 你可能感興趣 新香港人 一手取證一手買樓 01:00 2021/11/02 新香港人 一手取證一手買樓 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 07:16 2022/04/19 發展商搶攻短樓花期新盤 力保疫後一手銷情 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 13:56 2021/11/09 多盤齊發 一手樓市愈戰愈勇 最新專欄文章 專家樓論 - 樓價跌1成 為入市訊號? 2022/08/26 樓價跌1成 為入市訊號? 專家樓論 - 撈底客閃現 2022/08/26 撈底客閃現 專家樓論 - 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 2022/08/25 細價新盤新常態 靠三招突圍吸客 專家樓論 - 如果失掉1.2萬伙？ 2022/08/25 如果失掉1.2萬伙？ 專家樓論 - 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 2022/08/24 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 新界 香港物業 樓價 柏傲莊III 成交 發展商 大圍