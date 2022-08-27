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柏傲莊再延遲 買家去或留如何抉擇?

財金專欄 14:00 2022/08/27

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沙田大圍站柏傲莊III預計關鍵日期一再延遲，面對跌市，項目買家從發展商提供的利息補償、樓價回調幅度等因素考量，在繼續完成交易與取消合約之間，去或留應如何抉擇?

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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