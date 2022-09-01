  • 29°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 23:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈利趨勢】摩根士丹利薦收集到10月的優質股

研究報告 23:06 2022/09/01

分享：

分享：

港股業績期接近尾聲，不少板塊、企業因為疫情、通脹等宏觀因素，中期業績表現遜色，令少數業績勝市場預期的優秀股票獲更多投資者捧場，下半年表現有望跑出。按現有資料分析，體育用品股中期業績普遍勝市場預期，加上指引剛過去的7至8月銷售表現復甦良好，有望成為跑出板塊之一。

摩根士丹利上周初統計了MSCI中國指數成分股的業績公布，按公司數量計，指數2022年第二季的盈利較市場預期低12.5%。該行認為，由於季績欠佳，加上內地樓市表現疲弱令第三季經濟環境更具挑戰，下一輪盈利預測下調的浪潮將會掩至，建議緊盯一些在經濟下行時基本面依然穩健的股份。

7月底時本欄亦曾推介體育用品板塊並推介李寧，而公司8月中公布業績後彈升，現時整固，推介至上周回報約7%。下一隻具機遇的股份，可留意業績及公司指引均勝市場預期的安踏 （02020）

專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機（第二版）
今日
【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機（第二版）
【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
今日
【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
【人民幣趨勢】會否跌至「7算」？ 中金：未預期更大幅貶值
今日
【人民幣趨勢】會否跌至「7算」？ 中金：未預期更大幅貶值
【月餅鮑參翅】2022中秋月餅大全 暴利價檢閱（第二版）
今日
【月餅鮑參翅】2022中秋月餅大全 暴利價檢閱（第二版）
【人民幣趨勢】美元兌人民幣6.9爭持 券商料短期承壓但貶值空間不大
今日
【人民幣趨勢】美元兌人民幣6.9爭持 券商料短期承壓但貶值空間不大
投資推介 個股分析 市場動向 大行報告 增持 下降軌 港股 目標價 每股盈利 MSCI中國指數

上一篇文章

【星級分析師】任澤平：中國人口的十大形勢及應對（不斷更新）

下一篇文章

【港股展望】大市已築底 港股蓄勢待發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【月餅鮑參翅】2022中秋月餅大全 暴利價檢閱（第二版）
【月餅鮑參翅】2022中秋月餅大全 暴利價檢閱（第二版）
【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機（第二版）
【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機（第二版）
【港股展望】大市已築底 港股蓄勢待發
【港股展望】大市已築底 港股蓄勢待發
【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
【利率走向】美續加息 中國低息環境仍會維持幾耐？
【利率走向】美續加息 中國低息環境仍會維持幾耐？
【人民幣趨勢】會否跌至「7算」？ 中金：未預期更大幅貶值
【人民幣趨勢】會否跌至「7算」？ 中金：未預期更大幅貶值