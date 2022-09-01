【盈利趨勢】摩根士丹利薦收集到10月的優質股

港股業績期接近尾聲，不少板塊、企業因為疫情、通脹等宏觀因素，中期業績表現遜色，令少數業績勝市場預期的優秀股票獲更多投資者捧場，下半年表現有望跑出。按現有資料分析，體育用品股中期業績普遍勝市場預期，加上指引剛過去的7至8月銷售表現復甦良好，有望成為跑出板塊之一。

摩根士丹利上周初統計了MSCI中國指數成分股的業績公布，按公司數量計，指數2022年第二季的盈利較市場預期低12.5%。該行認為，由於季績欠佳，加上內地樓市表現疲弱令第三季經濟環境更具挑戰，下一輪盈利預測下調的浪潮將會掩至，建議緊盯一些在經濟下行時基本面依然穩健的股份。

7月底時本欄亦曾推介體育用品板塊並推介李寧，而公司8月中公布業績後彈升，現時整固，推介至上周回報約7%。下一隻具機遇的股份，可留意業績及公司指引均勝市場預期的安踏 （02020） 。

專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關【下一頁】

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