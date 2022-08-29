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【綠色機會】中國ESG投資的巨大潛力

研究報告 08:00 2022/08/29

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中國市場在2022年上半年走弱，反映出通脹飈升的宏觀環境、市場對增長不確定性的擔憂、地緣政治風險以及病毒變種的風險。上證綜合指數在2022年4月26日收市時創下今年迄今最低水平2886點，滬深300指數在2022年4月27日收市時也創下今年以來最低水平3784點。

    點擊圖片放大

中國經濟復甦之路

與此同時，大宗商品價格飈升引發了通脹擔憂，令市場的風險偏好在短時間內冷卻下來。價格和成交量都大幅下跌，尤其是市場對股票的看法有所偏離。一些投資者認爲這些股票的估值仍然偏低，而另一些投資者則於短期獲利後離場，進一步壓低指數走勢。

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撰文 : 資產管理投資策略團隊 海通國際

欄名 : 海通投資

地緣政治 加息 低水 人民幣 通脹 中國市場 滬深300指數 中國 A股

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