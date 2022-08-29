【港股捉路】建銀趙文利：經濟已過最壞時期 港股迎反彈

內地疫情持續反覆，內房危機未除。內地七月經濟數據差過市場預期，眼見經濟增長勢頭轉弱，國常會8月24日出台多項穩經濟措施，當日港股亦聞聲彈上兩萬點。

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受本刊專訪時表示，現時內地經濟已經過了最壞的時期，而且隨著穩經濟政策力度加大，下半年港股有望回升至22000點至23000點水平。

經濟最壞時期已過

內地最新公布的7月數據，工業、零售、固投數據均差過市場預期（見下圖），並且增速較6月時有所回落，其中社會消費品零售總額最令市場失望，按年增長2.7%，大幅低過市場預期的增長4.9%。

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不過趙文利指，內地現時已經過了疫情對經濟衝擊最大的階段，目前正在醞釀「U」形反彈。他指今次經濟在底部徘徊時間比較長，不像過去那麼有彈性，即政策一有利好，經濟就會立即反彈，他說，「現在很難見到這種（情況）。」所以相比起「V」形反彈，今次更像是「U」形反彈。

他又提到，中國經濟周期較外圍經濟走得快，因此中國領先經濟指標的反彈，也會較外圍經濟更快，

「在主要國家里，中國的經濟增長的穩健性還是最好的。」

他預計，今年內地經濟增長大約為4%，隨著政策力度加大，明年增長有望達到5%。

記者：劉雅文



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