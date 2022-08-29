日圓 向140進發 財金專欄 2022/08/29 分享： 分享： 雖然不認為人民幣會出現進一步的較大跌幅，但明顯人民幣的波幅範圍已下調，這會限制日圓上升。另假如美國通脹高企不下，料聯儲局難免仍要加息。當美日10年期債息差距擴大，將不利日圓滙價。最後，對日本通脹具指標 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 歐元 向0.96美元邁進 今日 歐元 向0.96美元邁進 英鎊 年底目標1.14美元 今日 英鎊 年底目標1.14美元 澳元 阻力70.5美仙 今日 澳元 阻力70.5美仙 紐元 受中國經濟減弱影響 今日 紐元 受中國經濟減弱影響 你可能感興趣 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 01:00 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 歐元 向0.96美元邁進 今日 01:00 歐元 向0.96美元邁進 英鎊 年底目標1.14美元 今日 01:00 英鎊 年底目標1.14美元 最新專欄文章 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 加元 還看油價走勢 今日 加元 還看油價走勢 紐元 受中國經濟減弱影響 今日 紐元 受中國經濟減弱影響 澳元 阻力70.5美仙 今日 澳元 阻力70.5美仙 英鎊 年底目標1.14美元 今日 英鎊 年底目標1.14美元 通脹 加息 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 英倫銀行 歐洲央行