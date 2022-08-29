雖然不認為人民幣會出現進一步的較大跌幅，但明顯人民幣的波幅範圍已下調，這會限制日圓上升。另假如美國通脹高企不下，料聯儲局難免仍要加息。當美日10年期債息差距擴大，將不利日圓滙價。最後，對日本通脹具指標

...