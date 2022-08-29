澳元 阻力70.5美仙

美國、歐元區、日本及英國這四個主要經濟體之中，除了英國外，其餘三個的8月綜合採購經理指數（PMI）均呈現收縮情況，加上中國人民銀行的減息舉動也指向內地經濟轉弱，明顯環球經濟放緩的情況已愈見嚴重。澳洲是

...