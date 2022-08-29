澳元 阻力70.5美仙 財金專欄 2022/08/29 分享： 分享： 美國、歐元區、日本及英國這四個主要經濟體之中，除了英國外，其餘三個的8月綜合採購經理指數（PMI）均呈現收縮情況，加上中國人民銀行的減息舉動也指向內地經濟轉弱，明顯環球經濟放緩的情況已愈見嚴重。澳洲是 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 歐元 向0.96美元邁進 今日 歐元 向0.96美元邁進 英鎊 年底目標1.14美元 今日 英鎊 年底目標1.14美元 日圓 向140進發 今日 日圓 向140進發 紐元 受中國經濟減弱影響 今日 紐元 受中國經濟減弱影響 你可能感興趣 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 01:00 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 歐元 向0.96美元邁進 今日 01:00 歐元 向0.96美元邁進 英鎊 年底目標1.14美元 今日 01:00 英鎊 年底目標1.14美元 最新專欄文章 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 加元 還看油價走勢 今日 加元 還看油價走勢 紐元 受中國經濟減弱影響 今日 紐元 受中國經濟減弱影響 日圓 向140進發 今日 日圓 向140進發 英鎊 年底目標1.14美元 今日 英鎊 年底目標1.14美元 通脹 加息 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 英倫銀行 歐洲央行