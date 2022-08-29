紐元 受中國經濟減弱影響

新西蘭次季零售銷售量按季收縮2.3%，前值跌0.9%。明顯，新西蘭在經歷多次加息後，當地經濟已見轉弱。不過，紐央行行長奧爾卻不以為然，認為當地經濟依然強勁，並可受惠於出口及旅遊業的重啟作拉動。惟受中國

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