德國總理朔爾茨上周到訪加拿大，要求與加拿大增強能源合作，以減少對俄羅斯的依賴。有關消息雖對加元有利，但由於缺乏基建配合，加拿大倘要大舉出口天然氣予歐洲，相信最快也待2025年。反而值得關注的是上周沙特

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