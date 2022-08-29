加元 還看油價走勢 財金專欄 2022/08/29 分享： 分享： 德國總理朔爾茨上周到訪加拿大，要求與加拿大增強能源合作，以減少對俄羅斯的依賴。有關消息雖對加元有利，但由於缺乏基建配合，加拿大倘要大舉出口天然氣予歐洲，相信最快也待2025年。反而值得關注的是上周沙特 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 歐元 向0.96美元邁進 今日 歐元 向0.96美元邁進 英鎊 年底目標1.14美元 今日 英鎊 年底目標1.14美元 日圓 向140進發 今日 日圓 向140進發 澳元 阻力70.5美仙 今日 澳元 阻力70.5美仙 你可能感興趣 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 01:00 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 歐元 向0.96美元邁進 今日 01:00 歐元 向0.96美元邁進 英鎊 年底目標1.14美元 今日 01:00 英鎊 年底目標1.14美元 最新專欄文章 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 今日 英鎊兌港元 穿9算是時間問題 紐元 受中國經濟減弱影響 今日 紐元 受中國經濟減弱影響 澳元 阻力70.5美仙 今日 澳元 阻力70.5美仙 日圓 向140進發 今日 日圓 向140進發 英鎊 年底目標1.14美元 今日 英鎊 年底目標1.14美元 通脹 加息 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 英倫銀行 歐洲央行