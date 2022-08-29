英鎊兌港元 穿9算是時間問題 財金專欄 2022/08/29 分享： 分享： 於經濟學上最難處理的滯漲問題，現正於英國出現。 英國的通脹，似乎已捲入了螺旋上升的惡性循環。英國7月通脹率（CPI）攀升至10.1%，驅使英國國內不同工會，包括鐵路、碼頭、大學職員及大律師等紛紛相繼罷工 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 向0.96美元邁進 今日 歐元 向0.96美元邁進 英鎊 年底目標1.14美元 今日 英鎊 年底目標1.14美元 日圓 向140進發 今日 日圓 向140進發 澳元 阻力70.5美仙 今日 澳元 阻力70.5美仙 紐元 受中國經濟減弱影響 今日 紐元 受中國經濟減弱影響 你可能感興趣 歐元 向0.96美元邁進 今日 01:00 歐元 向0.96美元邁進 英鎊 年底目標1.14美元 今日 01:00 英鎊 年底目標1.14美元 日圓 向140進發 今日 01:00 日圓 向140進發 最新專欄文章 加元 還看油價走勢 今日 加元 還看油價走勢 紐元 受中國經濟減弱影響 今日 紐元 受中國經濟減弱影響 澳元 阻力70.5美仙 今日 澳元 阻力70.5美仙 日圓 向140進發 今日 日圓 向140進發 英鎊 年底目標1.14美元 今日 英鎊 年底目標1.14美元 通脹 加息 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 英倫銀行 歐洲央行