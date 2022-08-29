英鎊兌港元 穿9算是時間問題

於經濟學上最難處理的滯漲問題，現正於英國出現。

英國的通脹，似乎已捲入了螺旋上升的惡性循環。英國7月通脹率（CPI）攀升至10.1%，驅使英國國內不同工會，包括鐵路、碼頭、大學職員及大律師等紛紛相繼罷工

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