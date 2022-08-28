英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 國際 21:39 2022/08/28 分享： 分享： 英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）上周五宣布，當地「能源價格上限」（下稱上限）由現時每年1,971英鎊（約1.8萬港元），10月起增至3,549英鎊（約3.3萬港元），升幅為破紀錄的80%。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 2022/08/26 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 2022/08/24 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/21 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 你可能感興趣 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 12:38 2022/08/26 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 21:33 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 12:48 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 最新專欄文章 國金札記 - 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 2022/08/26 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 國金札記 - 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 國金札記 - 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 國金札記 - 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 2022/08/23 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 國金札記 - 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 2022/08/22 烏戰蔓延核電廠 核災一觸即發？ 能源危機 移民 英國 天然氣 電力 通脹 英國保守黨 財金政策 政府政策 政府津貼