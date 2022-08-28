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英國能源費颷8成 入滿油要4650元？

國際 21:39 2022/08/28

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英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）上周五宣布，當地「能源價格上限」（下稱上限）由現時每年1,971英鎊（約1.8萬港元），10月起增至3,549英鎊（約3.3萬港元），升幅為破紀錄的80%。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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