英國能源費颷8成 入滿油要4650元？

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）上周五宣布，當地「能源價格上限」（下稱上限）由現時每年1,971英鎊（約1.8萬港元），10月起增至3,549英鎊（約3.3萬港元），升幅為破紀錄的80%。

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