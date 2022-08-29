  • 29°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網企大亨行事作風 家中排行有迹可尋

財金專欄 2022/08/29

分享：

分享：

美國科網巨企大亨行事作風，為坊間津津樂道，波士頓東北大學（Northeastern University）應用心理學教授Laurie Kramer研究指，包括Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（

...

撰文 : 梁安琪

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 聚焦央行年會 全球幣策風向標
2022/08/27
聚焦央行年會 全球幣策風向標
交易講場 - 國常會再出招 恒指急升
2022/08/26
國常會再出招 恒指急升
交易講場 - 港股開始遭棄守 選大跌必買股
2022/08/25
港股開始遭棄守 選大跌必買股
交易講場 - 再次探底
2022/08/24
再次探底
交易講場 - 港股短期料破悶局
2022/08/23
港股短期料破悶局
商業 Google Tesla 馬斯克 Meta 朱克伯格 貝索斯 布蘭森 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 微軟（Microsoft，美：MSFT）

上一篇文章

河北接連「封控」 意在北京服貿會

下一篇文章

樓價跌幅逼近1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 柏傲莊再延遲 買家去或留如何抉擇？
柏傲莊再延遲 買家去或留如何抉擇？
有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？
疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？
上帝火滾
上帝火滾
透視中港美 - 炒中美達協議 中概挾淡已過
炒中美達協議 中概挾淡已過
蒙牛見底回升 中期目標40元
蒙牛見底回升 中期目標40元
投資坐標 - 盈利派息均超預期「有錢途」!
盈利派息均超預期「有錢途」!