網企大亨行事作風 家中排行有迹可尋 財金專欄 2022/08/29 分享： 分享： 美國科網巨企大亨行事作風，為坊間津津樂道，波士頓東北大學（Northeastern University）應用心理學教授Laurie Kramer研究指，包括Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（ ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁安琪 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 聚焦央行年會 全球幣策風向標 2022/08/27 聚焦央行年會 全球幣策風向標 交易講場 - 國常會再出招 恒指急升 2022/08/26 國常會再出招 恒指急升 交易講場 - 港股開始遭棄守 選大跌必買股 2022/08/25 港股開始遭棄守 選大跌必買股 交易講場 - 再次探底 2022/08/24 再次探底 交易講場 - 港股短期料破悶局 2022/08/23 港股短期料破悶局 商業 Google Tesla 馬斯克 Meta 朱克伯格 貝索斯 布蘭森 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 微軟（Microsoft，美：MSFT）