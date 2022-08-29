河北接連「封控」 意在北京服貿會

近日河北地方傳有不大嚴重的疫情，卻接連實施嚴格的「靜默管理」。消息傳出，引來多方猜測，其中一個猜測是說中共二十大要提前召開，為之着手實施環北京的封控管理。這種猜測只猜對了一半，周邊嚴控是實，但應該不是

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