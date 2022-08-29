河北接連「封控」 意在北京服貿會 財金專欄 2022/08/29 分享： 分享： 近日河北地方傳有不大嚴重的疫情，卻接連實施嚴格的「靜默管理」。消息傳出，引來多方猜測，其中一個猜測是說中共二十大要提前召開，為之着手實施環北京的封控管理。這種猜測只猜對了一半，周邊嚴控是實，但應該不是 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 全國再展大督查 揭新背景新內容 2022/08/27 全國再展大督查 揭新背景新內容 國情知聞 - 穩大盤第二季 3方面發力點 2022/08/26 穩大盤第二季 3方面發力點 國情知聞 - 防風險有新論 戰略機遇安在？ 2022/08/25 防風險有新論 戰略機遇安在？ 國情知聞 - 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 2022/08/24 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 國情知聞 - 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 2022/08/23 市場關注滙率走勢 人民幣「破七」之憂 疫情 中國 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 北京 河北省