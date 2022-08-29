英國能源費飈8成 入滿油要4650元？

英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）上周五（26日）宣布，當地「能源價格上限」由現時每年1,971英鎊，10月起增至3,549英鎊，折合約3.3萬港元，升幅為破紀錄的80%。

就算是在英國生活多年的

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