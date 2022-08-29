英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 財金專欄 2022/08/29 分享： 分享： 英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）上周五（26日）宣布，當地「能源價格上限」由現時每年1,971英鎊，10月起增至3,549英鎊，折合約3.3萬港元，升幅為破紀錄的80%。 就算是在英國生活多年的 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 2022/08/28 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 國金札記 - 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 2022/08/26 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 國金札記 - 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 國金札記 - 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 國金札記 - 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 2022/08/23 避過一劫「普京國師」 緣何指俄侵烏有理？ 英國 英鎊 電力 天然氣 移民