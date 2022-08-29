  • 29°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」

財金專欄 2022/08/29

分享：

分享：

特首李家超周三赴廣東，各方關注兩地通關會否有好消息？多位建制中人都認為，相信內地願與港府一起探討「逆向隔離」做法，即港人在港隔離之後，閉環進入內地，但估計未必能夠太快落實。

港現階段目標 減單日確診數

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？
2022/08/26
疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？
有政戲 - 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？
2022/08/25
副局政助快「齊腳」 誰是贏家？
有政戲 - 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點
2022/08/24
李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點
有政戲 - 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？
2022/08/23
李家超月底訪粵 內地通關有好消息？
有政戲 - 師友配對快出台 財團支持人財不缺
2022/08/22
師友配對快出台 財團支持人財不缺
疫情 香港 酒店 大灣區 大學 深圳 廣州 李家超 廣東省 政務司

上一篇文章

疫下教學追落後 煞停面授須三思

下一篇文章

英國能源費飈8成 入滿油要4650元？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 柏傲莊再延遲 買家去或留如何抉擇？
柏傲莊再延遲 買家去或留如何抉擇？
有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？
疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？
上帝火滾
上帝火滾
透視中港美 - 炒中美達協議 中概挾淡已過
炒中美達協議 中概挾淡已過
蒙牛見底回升 中期目標40元
蒙牛見底回升 中期目標40元
投資坐標 - 盈利派息均超預期「有錢途」!
盈利派息均超預期「有錢途」!