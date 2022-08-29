李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 財金專欄 2022/08/29 分享： 分享： 特首李家超周三赴廣東，各方關注兩地通關會否有好消息？多位建制中人都認為，相信內地願與港府一起探討「逆向隔離」做法，即港人在港隔離之後，閉環進入內地，但估計未必能夠太快落實。 港現階段目標 減單日確診數 事 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 2022/08/26 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 有政戲 - 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 2022/08/25 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 有政戲 - 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 2022/08/24 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 有政戲 - 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 2022/08/23 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 有政戲 - 師友配對快出台 財團支持人財不缺 2022/08/22 師友配對快出台 財團支持人財不缺 疫情 香港 酒店 大灣區 大學 深圳 廣州 李家超 廣東省 政務司