李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」

特首李家超周三赴廣東，各方關注兩地通關會否有好消息？多位建制中人都認為，相信內地願與港府一起探討「逆向隔離」做法，即港人在港隔離之後，閉環進入內地，但估計未必能夠太快落實。

港現階段目標 減單日確診數

事

...